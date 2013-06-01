У Болгарії створили українське товариство

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зазначене товариство зареєстроване 20 травня ц.р. згідно з національним законодавством Республіки Болгарія та носить назву "Славутич". Головою товариства обраний громадянин України Андрій Михалінчук.

Консульство України у Варні надає сприяння новоутвореному товариству «Славутич» у правових та організаційних питаннях. Так, товариством у Варні проведено «День української кухні», який організовано в одному із загальноосвітніх закладів міста. Під час заходу маленькі українці зі школярами інших національностей вчилися готувати різноманітні українські страви.

У Болгарії наразі функціонують п’ять українських товариств - у містах Варна, Добрич, Бургас і Сілістра.