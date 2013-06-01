В Оклахомі від шторму загинули ще п'ятеро людей

Місцева влада підтвердила, що серед загиблих від удару стихії є мати і дитина. Ще два тіла виявлені в автомобілі на шосе в передмісті Юніон-Сіті, ще один житель загинув в передмісті Ель-Ріно, повідомляє РІА "Новости".

Над столицею штату містом Оклахома-Сіті і найближчими районами діє потужна грозова система, яка викликала випадання великого граду, різке підвищення рівня води в річках, а також більше десяти випадків появи воронок торнадо. За даними місцевої електричної компанії, до 54 тисяч людей залишилися без електрики через обрив ліній електропередачі.

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Минулого тижня жертвами аналогічного погодного явища в передмісті Оклахома-Сіті стали 24 людини.