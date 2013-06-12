У Москві пройшов Марш проти катів

У Москві відбулася опозиційна хода «Марш проти катів» на підтримку обвинувачених у "болотній справі", передає «Газета.Ru».

Дані про чисельність акції різняться: опозиціонери вважають, що учасників було 30 тис., а ГУВС - що на піку чисельність акції досягла всього 6 тис. осіб.

Вони пройшли від Калузької площі до Болотної площі. Перед закінченням ходи його учасники якийсь час стояли на Болотній набережній і скандували «Навальний - наш мер».

Повітряні кулі з листівками було вирішено не запускати: вони виявилися занадто важкими.