У Москві пройшов Марш проти катів
14:09, 12 червня 2013Світ
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Дані про чисельність акції різняться.
Марш проти катів пройшов по Москві / Фото: @ marusia_bell
У Москві відбулася опозиційна хода «Марш проти катів» на підтримку обвинувачених у "болотній справі", передає «Газета.Ru».
Дані про чисельність акції різняться: опозиціонери вважають, що учасників було 30 тис., а ГУВС - що на піку чисельність акції досягла всього 6 тис. осіб.
Вони пройшли від Калузької площі до Болотної площі. Перед закінченням ходи його учасники якийсь час стояли на Болотній набережній і скандували «Навальний - наш мер».
Повітряні кулі з листівками було вирішено не запускати: вони виявилися занадто важкими.
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