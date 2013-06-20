Урок фізики з космосу подивилися більше 60 мільйонів китайських учнів (фото)
22:26, 20 червня 2013Світ
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Китайська жінка-космонавт Ван Япін - один з трьох членів екіпажу пілотованого корабля "Шеньчжоу-10" - провела урок фізики з орбітального модуля "Тяньгун-1" для китайських школярів.
Урок Ван Япін подивилися 60 мільйонів школярів / Фото: Сіньхуа
На землі, в аудиторії однієї з пекінських середніх шкіл зібралися приблизно 300 учнів початкових і середніх класів. По всьому Китаю урок подивилися більше 60 млн учнів та вчителів, повідомляє Сіньхуа.
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Пряма трансляція здійснювалася в понад 80 тисяч середніх шкіл по всій КНР.
Пряма трансляція здійснювалася в понад 80 тисяч шкіл / Фото: Сіньхуа
Ван Япін розповіла дітям про рух в умовах мікрогравітації, поверхневий натяг рідини, а також пояснила закони Ньютона.
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