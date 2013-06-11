Китайський космічний корабель здійснив успішний старт (фото)
13:33, 11 червня 2013Наука та IT
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У Китаї пройшов успішний запуск пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-10".
"Шеньчжоу" успішно стартував / Фото: news.cn
Керівник Китайської програми пілотованих космічних польотів Чжан Юся оголосив запуск пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-10" успішним, повідомляє Сіньхуа.
«Шенчжоу-10» пробуде в космосі 15 днів / Фото: news.cn
Як повідомляв УНІАН, капсулу «Шенчжоу-10» виведе в космос ракета з Цзюцюаньского космодрому на заході Китаю. 15-денна місія передбачає, серед іншого, стиковку з орбітальним космічним модулем Тянгон-1.
Екіпаж "Шенчжоу-10" складається з трьох осіб - Не Хайшен, Чжан Сяогуан і 33-річної Ван Япін, другої жінки-космонавта Китаю. Очікується, що вона проведе шкільний урок з космосу.
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