Китайський космічний корабель здійснив успішний старт (фото)

Керівник Китайської програми пілотованих космічних польотів Чжан Юся оголосив запуск пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-10" успішним, повідомляє Сіньхуа.

Як повідомляв УНІАН, капсулу «Шенчжоу-10» виведе в космос ракета з Цзюцюаньского космодрому на заході Китаю. 15-денна місія передбачає, серед іншого, стиковку з орбітальним космічним модулем Тянгон-1.

Екіпаж "Шенчжоу-10" складається з трьох осіб - Не Хайшен, Чжан Сяогуан і 33-річної Ван Япін, другої жінки-космонавта Китаю. Очікується, що вона проведе шкільний урок з космосу.