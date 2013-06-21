Заворушення у Бразилії можуть зірвати Кубок конфедерацій (фото)

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на бразильські ЗМІ, одна зі збірних, які беруть участь у турнірі, розглядає можливість термінового виїзду з країни з метою безпеки. За деякими даними, цією командою є Італія.

Напередодні протестні демонстрації в бразильському місті Салвадор, де відбувся матч розіграшу Кубка конфедерацій з футболу між збірними Нігерії та Уругваю (2:1), переросли в заворушення. За інформацією, демонстранти спробували пройти до стадіону, але були зупинені спецпідрозділами поліції. Крім того, група хуліганів закидала камінням два мікроавтобуси, що обслуговували Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА). Учасники заворушень також спробували проникнути в готель, де розмістилися співробітники ФІФА, але були зупинені поліцією.

Протестувальники переважно були налаштовані мирно, проте окремі групи радикально налаштованої молоді спровокували насильство. Одна з вимог маніфестантів полягає в тому, щоб скоротити державні витрати на підготовку в країні великих турнірів ФІФА і спрямувати дані кошти на потреби охорони здоров'я та освіти.

Однак ФІФА не має наміру призупиняти турнір. "Ми довіряємо бразильській владі і впевнені, що всі проблеми будуть вирішені", - запевнила представниця організації Делія Фішер.