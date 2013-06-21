Бразильці закидали камінням два автобуси ФІФА

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на бразильські ЗМІ.

Інцидент стався, коли мікроавтобуси проїжджали повз готель Hotel Sheraton, де зупинилися члени ФІФА. Протестувальники також розбили одне з вікон готелю.

Раніше в четвер у Салвадорі відбувся матч Кубка Конфедерацій між командами Нігерії та Уругваю. Учасники акції протесту спробували підійти до стадіону, але були зупинені поліцейськими.

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У понеділок акції проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті та великих витрат на проведення Кубка Конфедерацій з футболу відбулися в 11 містах, у тому числі і в столиці країни - Бразиліа. Бразильці також у цілому незадоволені політикою уряду і, зокрема, недостатнім фінансуванням освіти та охорони здоров'я. Кількість міст, що беруть участь в акції, щодня збільшується, і, за останніми даними, на вулиці вийшли більше мільйона протестувальників.