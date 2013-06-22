Обама пропонує віддати ФБР в руки республіканця

У разі затвердження Сенатом, запропонований Обамою Комі може замінити на цій посаді Роберта Мюллера, який очолив ФБР незадовго до терактів 11 вересня 2001 року, пише Радіо Свобода.

Нинішній голова ФБР має піти у відставку восени цього року.

Джим Комі обіймав посаду заступника міністра юстиції США за президента Джорджа Буша і, як вважають, має досвід роботи у боротьбі з тероризмом.