Безпілотник США підірвав будинок у Пакистані, загинуло 17 людей

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на пакистанську владу. Інцидент стався в прикордонному регіоні, де висока активність бойовиків-ісламістів, пише Lenta.ru.

Дві ракети, випущені безпілотником, вразили будинок поблизу головного ринку міста Міраншах - адміністративного центру Північного Вазірістану. Особи загиблих поки невідомі. За кількістю жертв подія стала найсерйознішим інцидентом такого роду з початку 2013 року.

Це вже другий удар американського безпілотника за період після 5 червня - дня, коли на пост глави уряду після перемоги на виборах у Пакистані заступив Наваз Шаріф. Прем'єр заявив, що удари США по пакистанській території повинні бути негайно припинені, оскільки вони представляють собою порушення державного суверенітету Пакистану.

Використання американських безпілотників у прикордонних районах Пакистану довгий час викликає обурення місцевого населення та офіційного Ісламабаду. Хоча найчастіше жертвами авіаударів стають бойовики - так, наприклад, в кінці травня в Північному Вазірістані був знищений заступник глави пакистанського «Талібану», - проте також гине багато мирних жителів.