У Пакистані жертвами вибуху стали 11 студенток
17:48, 15 червня 2013Світ
461 0
У Пакистані жертвами вибуху у Кветті стали 11 студенток, ще 19 осіб отримали поранення.
Другий вибух пролунав у шпиталі, куди доправили потерпілих
За повідомленням поліції, вибух стався біля місцевого жіночого університету імені Сардара Багадура Хана у момент, коли студентки сідали на автобус, щоб їхати додому. Вибуховий пристрій був прикріплений до автобусу, повідомляє Радіо Свобода.
Пізніше пролунав другий вибух – у шпиталі, куди якраз доправили потерпілих.
Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за скоєне.
Університет Сардара Багадура Хана є першим вищим навчальним закладом для пакистанських жінок. Він розташований у провінції Белуджистан, жителі якої часто є об’єктами нападу радикальних ісламістів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter