У Пакистані жертвами вибуху стали 11 студенток

За повідомленням поліції, вибух стався біля місцевого жіночого університету імені Сардара Багадура Хана у момент, коли студентки сідали на автобус, щоб їхати додому. Вибуховий пристрій був прикріплений до автобусу, повідомляє Радіо Свобода.

Пізніше пролунав другий вибух – у шпиталі, куди якраз доправили потерпілих.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за скоєне.

Університет Сардара Багадура Хана є першим вищим навчальним закладом для пакистанських жінок. Він розташований у провінції Белуджистан, жителі якої часто є об’єктами нападу радикальних ісламістів.