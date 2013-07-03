ЗМІ: Король Бельгії сьогодні оголосить про свою відставку

Про це повідомляє Інтернет-версія бельгійської Le Soir з посиланням на інформацію, отриману з королівського палацу.

Згідно з повідомленням, король сьогодні ввечері – о 18:00 за місцевим часом – звернеться до жителів країни в прямому ефірі чотирьох найбільших телеканалів Бельгії.

Видання стверджує, що в цьому зверненні король заявить про свою відставку.

Видання зазначає, що раніше планувалося, що оголошення про відставку буде зроблено 21 липня, з реальною відставкою восени, однак тепер час фізичної відставки може стати ближчим.