У Британії відзначили 60-річчя коронування Єлизавети II

У соборній церкві Святого Петра Вестмінстерського абатства в центрі британської столиці завершилася урочиста служба та молебень з нагоди 60-річчя коронації нинішнього британського монарха - Єлизавети II. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

У церкві були присутні майже 2 тис людей. Серед них були 20 членів правлячої королівської сім'ї, включаючи дітей і онуків королеви, а також ті, хто взяв участь у коронації Єлизавети в 1953 році. Присутній сьогодні на церемонії прем'єр-міністр Девід Кемерон зачитав уривок з Біблії.

Єлизавета II прибула на службу в білому пальто і капелюсі. Її супроводжував чоловік, герцог Единбурзький принц Філіп.

Єлизавета була коронована у Вестмінстерському абатстві 2 червня 1953 архієпископом Кентерберійським. Тоді вся нація заворожено спостерігала, як майбутня королева, якій було всього 27 років, зайняла центральне місце у багатовіковій церемонії.

Сьогодні під час служби був відтворений ряд елементів коронування. Так, з королівської скарбниці в соборну церкву були привезені державна корона і капсула з єлеєм. Остання використовувалася для одного з найурочистіших моментів церемонії коронування - помазання на царство. Золота корона, яка впродовж 350 років використовувалася у всіх церемоніях, була зроблена для коронації Карла II в 1661 році. Її вага становить понад 2 кг, а прикрашена вона рубінами, сапфірами і аметист.