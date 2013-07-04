Союзники єгипетського президента погодилися з його усуненням

00:25, 04 липня 2013
Світ
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Впливова салафітская партія "Ан-Нур" погодилася із заходами виходу з політичної кризи, які запропонували єгипетські військові.

"Ми зайняли цю позицію і прийняли ці рішення тільки, щоб зупинити кровопролиття в нашій країні" - сказав генсек партії Галяль Мурра у телезверненні.

Міністр оборони Абдельфаттах ас-Сісі в ніч на четвер зачитав заяву армії, згідно з якою у країні пройдуть дострокові президентські вибори. При цьому президент Мухамед Мурсі був відсторонений від влади рішенням військових. Очільник світської опозиції Мохаммед ель-Барадеї назвав події перезапуском революції 2011 року.

На виборах до парламенту на початку 2012 року "Ан-Нур" отримала понад 20% голосів, поступившись тільки Партії свободи і справедливості, створеній "Братами-мусульманами". У результаті "брати" і салафіти мали в парламенті абсолютну більшість, зауважує РІА "Новости".

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