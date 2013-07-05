ЗМІ: В Єгипті розпустять верхню палату парламенту

Тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур, як очікується, оголосить у п'ятницю нову Конституційну декларацію, яка буде виконувати роль конституції в країні на перехідний період, повідомляє сайт єгипетської газети "Аль-Ахрам", повідомляє РІА Новости.

Декларація буде складатися з 12 пунктів, головними серед яких стануть: формування тимчасового уряду технократів з найширшими повноваженнями, розпуск верхньої палати єгипетського парламенту, формування комісії з поправками до конституції.

Передбачається, що комісія розробить новий основний закон протягом трьох місяців після початку роботи. Потім відбудеться загальний референдум, затвердження нової конституції, парламентські і - в самому кінці перехідного періоду - президентські вибори.

Мансур останню добу проводив активні консультації щодо кандидатури майбутнього прем'єра. У числі найбільш імовірних кандидатів називаються опозиціонер, лідер партії "Дустур" Мухаммед аль-Барадеї, екс-прем'єр Єгипту, професіонал Камаль аль-Ганзурі і колишній глава Центробанку країни Фарук аль-Акда.

Армія Єгипту, запустивши в минулу середу в країні дію "дорожньої карти", що позбавила влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі, категорично заявила, що не братиме участі в управлінні країною в перехідний період і лише виступить гарантом безпеки владних інститутів.