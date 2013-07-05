Армія Єгипту обіцяє не стріляти, якщо не буде провокацій

Військові також гарантують право на проведення мирних акцій протесту, якщо вони не становитимуть загрози для національної безпеки, йдеться в заяві представника армії в соціальній мережі Facebook.

У заяві наголошується, що такими загрозами національній безпеці при проведенні протестних акцій, можуть, зокрема розглядатися інциденти з перекриттям дорожніх артерій або нанесення збитків державним, громадським або приватним установам.

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Сотні тисяч прихильників Мурсі не прийняли рішення військових про його відсторонення від влади, зауважує РІА Новини. Масові акції протесту ісламістів в даний момент проходять у ряді єгипетських міст. Союз ісламістських сил Єгипту звернувся до своїх прихильників із закликом зібратися у п'ятницю на міських площах по всій країні на знак протесту проти відсторонення від влади президента Мурсі.