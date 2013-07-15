Тисячі протестувальників вийшли на нью-йоркський Таймс-сквер через вирок убивці

Про це в соцмережах повідомляють учасники акції та очевидці.

Люди скандують «Справедливість для Трейвона Мартіна» і «Винен!», Лунають заклики до страйку. Деякі тримають у руках плакати, що закликають відправити Циммермана у в'язницю, повідомляє Lenta.ru.

Частина вулиць, прилеглих до площі, перекрита, у зв'язку з чим там виникли затори. Правоохоронні органи поки не надали інформацію про приблизну кількість учасників акції. Поліція несе службу в посиленому режимі. Про затримання протестувальників не повідомлялося.

Тим часом, за деякими даними, аналогічні акції відбуваються в Сан-Франциско і Бостоні, а також низці інших міст США. Акції протесту почалися відразу після винесення вердикту присяжних, однак вони не були настільки численними, як недільні події в Нью-Йорку.

Президент США Барак Обама закликав громадян до спокою. «Ми - нація закону, і присяжні сказали своє слово. Я прошу кожного американця поважати заклик до спокійних роздумів, що прозвучав від двох батьків, які втратили сина», - заявив глава держави. За його словами, кращим способом віддати данину пам'яті застреленому підліткові буде придумати, як уникнути подібних трагедій у майбутньому.

Нагадаємо, в лютому 2012 року громадський патрульний Циммерман застрелив 17-річного Мартіна під час бійки, яка зав'язалася через те, що чорношкірий підліток здався чоловікові підозрілим. 13 липня суд присяжних, що складався з шести жінок, визнав Циммермана невинним і повністю виправдав його.