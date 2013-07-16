Заворушення в Єгипті: 7 людей загинуло, понад 260 постраждало (відео)

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на новинний інтернет-портал "Аль-Ахрам".

За словами представника Мінохоронздоров'я країни Халеда аль-хатибом, 137 постраждалих вже виписані, 124 людини залишаються в лікарнях.

Десятки тисяч прихильників поваленого президента Мухаммеда Мурсі в ніч на вівторок перекрили ряд великих шосе Каїра, в тому числі естакаду, що зв'язує кілька районів столиці. Поліція намагалася розігнати ісламістів, застосовуючи для цього дробовики і гранати зі сльозоточивим газом. Зіткнення відбулися і в інших частинах міста і закінчилися лише вранці.

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Прихильники Мурсі заявили, що готові піти і на інші "екстрені, але мирні заходи, поки військові не повернуть законному президенту влада".

Раніше в інтерв'ю РІА Новини заступник голови'' Партії свобода і справедливість'', яка є політичним крилом руху'' Брати-мусульмани'', Ісам Арьян заявив, що, якщо армія не поверне демократично обраному президентові Мурсі його посаду, протестуючі будуть змушені вже в найближчі дні піти на інші'' крайні, але мирні заходи''.

Тим часом, як раніше заявив прем'єр-міністр Єгипту Хазем аль-Бібляві, новий уряд Єгипту може принести присягу і приступити до роботи вже у вівторок або середу.