Американці тримають у в`язниці 950 іракських дітей

Американські військові зізналися, що утримують у військовій в`язниці під Багдадом близько 950 іракських дітей і підлітків, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Як заявив бригадний генерал військової поліції США Майкл Невін, вони були затримані за підозрою в підготовці терактів або інші дії, кваліфіковані як загроза безпеці Іраку або військ коаліції. Військовий уточнив, що більшості з неповнолітніх 15, 16 або 17 років, хоча зустрічаються і 10-річні. Генерал вважає, що їх залучили до діяльності Аль-Каєди за допомогою погроз або грошей.

Затримані підлітки перебувають на базі Camp Cropper неподалік від з багдадського аеропорту разом з трьома тисячами дорослих ув’язнених. За твердженням військових, багато хто з цих дітей неписьменні і мають неблагополучні сім`ї, а зараз можуть здобути освіту завдяки спеціальній програмі.