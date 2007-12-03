Генсек НАТО незадоволений виборами в Росії

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер висловив сьогодні своє занепокоєння в зв`язку з тим, як були проведені парламентські вибори в Росії. Згідно з повідомленням, поширеним його прес-секретарем, генеральний секретар "висловлює своє занепокоєння тим, як були проведені вибори, і особливо тим, що стосується свободи слова і зборів".

Попри це, зазначив прес-секретар, альянс настроєний і надалі дотримуватися політики зближення з Росією, яка була прийнята НАТО після закінчення "холодної війни" на початку 1990-х рр., передає Reuters.

За словами Схеффера, на зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, яка має відбутися 7 грудня в Брюсселі в рамках Ради Росія-НАТО, "ми поводитимемося один щодо одного, як це слід дорослим".

"У відносинах НАТО-Росія “зобов`язання” - це ключове слово. Альтернативи зобов`язанням немає", - сказав генсек НАТО, зауваживши, що це також поширюється на проведення виборів.

Раніше сьогодні з аналогічною заявою виступила комісар ЄС із зовнішніх зв`язків Беніта Ферреро-Вальднер. За її словами, "проблеми були помітні ще до проведення голосування". "Ми були свідками певних порушень основних прав і свобод, особливо свободи слова і зборів" - заявила єврокомісар на прес-конференції в Берліні.