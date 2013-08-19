У Німеччині спецназ звільнив усіх заручників, поранивши злочинця

19:22, 19 серпня 2013
Світ
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Драма із захопленням заручників у старій ратуші німецького Інгольштадта завершена: спецназ звільнив обох заручників.

Ратуша, Інгольдштадт

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника місцевої поліції. Він зазначив, що заручники не постраждали.

Можливий злочинець дістав поранення, але залишився живий, повідомив співбесідник агентства.

Заручників у ратуші Інгольштадта було четверо, двоє були звільнені раніше.

За даними поліції, злочинець - раніше судимий бездомний чоловік віком 24 років. Він давно переслідував одну з робітниць ратуші (вона була серед заручників) і погрожував іншим співробітникам.

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