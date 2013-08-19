У Німеччині озброєний чоловік відпустив двох із чотирьох заручників
16:34, 19 серпня 2013Суспільство
412 0
Озброєний чоловік, який увірвався до ратуші німецького Інгольштадта (федеральна земля Баварія), спочатку утримував чотирьох заручників, двох він на даний час вже відпустив.
У ратуші - двоє заручників. Фото: myresortguide
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника міської поліції.
Раніше поліція повідомляла, що заручників було троє, серед них - третій бургомістр міста Зепп Міссльбек (Sepp Misslbeck).
На тему: Озброєний чоловік захопив заручників у Німеччині
"За останніми уточненими даними, спочатку заручників було четверо. Одну із заручниць загарбник відпустив ще до опівдня. Близько 14.00 він відпустив ще одного - третього бургомістра Міссльбека. Зараз озброєний чоловік утримує ще двох. Ми ведемо з ним переговори про їх безкровне визволення", - сказав по телефону співрозмовник агентства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter