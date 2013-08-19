У Німеччині озброєний чоловік відпустив двох із чотирьох заручників

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника міської поліції.

Раніше поліція повідомляла, що заручників було троє, серед них - третій бургомістр міста Зепп Міссльбек (Sepp Misslbeck).

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"За останніми уточненими даними, спочатку заручників було четверо. Одну із заручниць загарбник відпустив ще до опівдня. Близько 14.00 він відпустив ще одного - третього бургомістра Міссльбека. Зараз озброєний чоловік утримує ще двох. Ми ведемо з ним переговори про їх безкровне визволення", - сказав по телефону співрозмовник агентства.