МЗС Сирії: Хімзброя скоро буде використана проти людей в Європі

"Ми повторюємо, що хімічна зброя була використана терористами за допомогою США, Великої Британії й Франції. Це означає, що хімзброю скоро буде використано тими самими (терористичними) групами проти людей в Європі", - заявив заступник глави МЗС Сирії Фейсал Мікдад, виступаючи перед журналістами в Дамаску.

На тему: У МЗС Сирії кажуть, що надали ООН докази своєї непричетності до хіматаки

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

Заяву було зроблено незадовго після повідомлення про те, що сирійська влада надала інспекторам ООН, які займаються розслідуванням застосування хімічної зброї, докази того, що урядові сили не застосовували отруйні речовини.

"Урядова армія ніколи не застосовувала хімічної зброї, але це робили терористи, у нас є докази цього, ми передали їх комісії інспекторів ООН", - сказав Мікдад.

Разом з тим інформоване джерело в апараті Ради безпеки РФ повідомило, що західні країни готували плани військової операції в Сирії ще з минулого року.

"Загострення до градуса загрози військової агресії проти Дамаска з боку чергової "коаліції за інтересами" вважається закономірним. Ця агресія готувалася ще з минулого року - версталися плани, війська ряду держав НАТО відпрацьовували варіанти дій", - повідомило джерело.

"Пам'ятаєте вторгнення до Іраку? Йому теж передували так звані "докази", одержані західними розвідками від нібито своїх найнадійніших джерел. Думка фахівців ООН виявилася незатребуваною. А тепер відомо, що ці "розвідджерела" безсовісно брехали. Результат - практично знищена іракська держава, панування терористів, сотні тисяч загиблих, тяжке становище іракського народу", - зазначив співрозмовник агентства.

Останніми дням різко загострилася ситуація навколо Сирії. На Заході стали відкрито говорити про можливість військової операції проти цієї країни. Це сталося після того, як ряд ЗМІ 21 серпня повідомили про масштабне застосування військами сирійського уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Стверджувалося, що жертвами атаки стали більш як 600 осіб. Влада Сирії спростувала свою причетність до застосування хімзброї. Москва у свою чергу заявила, що йдеться про сплановану провокацію.

Західні країни, включаючи США і Велику Британію, скористалися цією непідтвердженою інформацією, щоб відкрито заговорити про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.

Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває вже більш як два роки. За даними ООН, за цей час у країні загинуло близько 100 тисяч осіб. Серед них близько 7 тисяч дітей.