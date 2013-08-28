ООН: Майже третина сирійців постраждала у конфлікті між владою та опозицією

Про це заявив сьогодні генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, передає РІА «Новости».

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"На даний момент є 6,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб і майже два мільйони біженців, які знайшли притулок у сусідніх країнах. Це створює величезну гуманітарну кризу не лише для тих людей, які постраждали, але також і для міжнародного співтовариства", - сказав генсек.

Він висловив подяку міжнародному співтовариству за щедру гуманітарну допомогу для розв’язання проблем сирійських біженців.

"Але криза продовжується, число біженців і переміщених осіб росте, майже одна третина усього населення Сирії постраждала", - додав Пан Гі Мун і знову закликав зупинити кровопролиття в Сирії і знайти політичне рішення проблеми.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває вже понад два роки. За даними ООН, за цей час у країні загинуло близько 100 тисяч чоловік. Серед них близько 7 тисяч дітей.

Останніми днями різко загострилася ситуація навколо Сирії. На Заході стали відкрито говорити про можливість військової операції проти цієї країни. Це сталося після того, як низка ЗМІ 21 серпня повідомили про масштабне застосування військами сирійського уряду хімічної зброї у передмісті Дамаска. Стверджувалося, що жертвами атаки стали понад 600 чоловік. Влада Сирії заперечує свою причетність до застосування хімічної зброї. Москва, у свою чергу, заявила, що йдеться про сплановану провокацію.

Сьогодні, 28 серпня, посланник ООН у Сирії Лахдар Брахімі закликав США не здійснювати ніяких дій до того моменту, доки не будуть встановлені обставини можливої хімічної атаки у передмісті Дамаска минулого тижня.

Раніше міністр оборони США Чак Хейгел в інтерв'ю Бі-Бі-Сі заявив, що якщо Президент країни Барак Обама віддасть наказ про початок військової операції, збройні сили будуть готові його виконати.