США підтвердили, що рішення завдати удару по Сирії ще немає
20:42, 27 серпня 2013Світ
339 0
США підтвердили, що рішення завдати удару по Сирії поки ще не ухвалене.
Обама консультується зі своєю адміністрацією щодо Сирії / Фото: article-3.com
Рішення завдати удару по сирійським урядовим військам на даний момент не ухвалено, заявив на брифінгу офіційний представник Білого дому Джей Карні. Про це повідомляє РІА «Новости».
"Президент продовжує обговорення зі своєю адміністрацією. Коли якесь рішення буде ухвалено, про нього буде оголошено", - сказав Карні.
Раніше про те, що Обама поки ще не прийняв рішення щодо нанесення військового удару по Сирії у зв'язку з передбачуваною хімічною атакою під Дамаском, повідомили ЗМІ з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter