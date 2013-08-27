США підтвердили, що рішення завдати удару по Сирії ще немає

Рішення завдати удару по сирійським урядовим військам на даний момент не ухвалено, заявив на брифінгу офіційний представник Білого дому Джей Карні. Про це повідомляє РІА «Новости».

"Президент продовжує обговорення зі своєю адміністрацією. Коли якесь рішення буде ухвалено, про нього буде оголошено", - сказав Карні.

Раніше про те, що Обама поки ще не прийняв рішення щодо нанесення військового удару по Сирії у зв'язку з передбачуваною хімічною атакою під Дамаском, повідомили ЗМІ з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.