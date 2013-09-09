В Абхазії розстріляли російського дипломата і поранили його дружину

«Вранці 9 вересня в Сухумі здійснено бандитський напад із застосуванням вогнепальної зброї на першого секретаря Посольства Росії в Республіці Абхазія Дмитра Вішернєва. Від отриманих ран російський дипломат помер на місці, його дружина, яка була з ним в автомобілі, була тяжко поранена», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що за дорученням президента Абхазії Олександра Анкваба, який взяв розслідування цього надзвичайного злочину під особистий контроль, компетентними органами у взаємодії з представниками ФСБ Росії проводяться необхідні слідчі дії.

У заяві МЗС Абхазії у зв'язку з цим наголошується, що в республіці глибоко приголомшені тим, що сталося: «Злочинне вбивство російського дипломата – наша спільна трагедія. Відносини з Російською Федерацією, російським народом – абсолютна цінність для нашого народу».

В МЗС РФ розцінюють факт вбивства російського дипломата і замах на життя його дружини як жахливий злочин, спрямований на підрив дружніх російський-абхазьких відносин, миру і стабільності в Абхазії і в регіоні в цілому.

Довідка УНІАН. На початку серпня 2008 року відбулася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія утримує території Абхазії і Південної Осетії під своїм контролем.

Згідно з офіційною версією Росії, причиною війни став напад грузинських військ на жителів Південної Осетії. Грузія наполягає, що проводила військову операцію в Цхінвальському регіоні у відповідь на провокації південноосетинських озброєних формувань.

Більшість країн Європи і світу не визнали незалежність Абхазії і Південної Осетії і наполягають на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.

Окрім Росії, незалежність Абхазії і Південної Осетії визнали Нікарагуа, Венесуела, Республіка Науру. Абхазію визнала Вануату.