40% росіян продовжують погано ставитися до Грузії - опитування

Через 5 років після російський-грузинського конфлікту 40% росіян продовжують погано ставитися до Грузії.

Про це свідчать результати липневого соціологічного опитування «Левада-центру», які є в розпорядженні УНІАН.

За даними опитування, 32% респондентів відповіли, що «в основному погано» ставляться до Грузії, 8% - «дуже погано». При цьому майже половина росіян позитивно ставляться до цієї країни. Так, «дуже добре» ставляться до Грузії – 4%, «в основному добре» - 44%. Важко з відповіддю -12%.

При цьому рік тому, у липні 2012-го, позитивно і негативно до Грузії ставилася однакова кількість росіян – по 43%.

Також майже половина опитаних вважають, що визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії «не принесло ані користі, ані шкоди» Росії (49%). При цьому 20% вважають, що визнання незалежності цих регіонів Грузії пішло на користь РФ, 11% - навпаки вважають, що на шкоду. 21% респондентам важко з відповіддю.

Водночас лише 7% опитаних вважають, що Південна Осетія має входити до складу Грузії, 29% - до складу Росії, 43% - бути незалежною державою, 20% - важко з відповіддю.

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При цьому 9% респондентів вважають, що Абхазія має входити до складу Грузії, 30% - до складу Росії, 42% - бути незалежною державою, 19% - важко з відповіддю.

Опитування проводився 18-22 липня 2013 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1601 особи віком 18 років і старше у 130-ти населених пунктах 45-ти регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

Довідка УНІАН. На початку серпня 2008 року відбулася російський-грузинська війна, в результаті якої Росія утримує території Абхазії і Південної Осетії під своїм контролем.

Згідно з офіційною версією Росії, причиною війни став напад грузинських військ на жителів Південної Осетії. Грузія наполягає, що проводила військову операцію в Цхінвальському регіоні у відповідь на провокації південно-осетинських збройних формувань.

Більшість країн Європи і світу не визнали незалежність Абхазії і Південної Осетії і наполягають на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.

Окрім Росії, незалежність Абхазії і Південної Осетії визнали Нікарагуа, Венесуела, Республіка Науру. Абхазію визнала Вануату.