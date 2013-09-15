В Індонезії через виверження вулкану евакуйовано кілька тисяч людей
16:11, 15 вересня 2013Світ
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У Індонезії із-за виверження вулкана Синабунг в північній частині острова Суматра сьогодні було евакуйовано декілька тисяч жителів навколишніх сіл. З жерла вулкана йде густий дим, вилітають камені і розжарений попіл.
Неподалік гори розташовано 12 сіл/ Фото : Вікіпедія
З 3-кілометрової зони навколо гори Синабунг евакуйовано 3,7 тис чоловік. Для них створений спеціальний табір, де вони забезпечуються всім необхідним.
Повідомлень про жертви поки не поступало, передає ІТАР-ТАРС з посиланням на індонезійське агентство по стихійних лихах.
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Синабунг розташований всього в 60 км. від міста Медан. Вулкан ”прокинувся” в серпні 2010 року після майже 400 років затишшя. Тоді були зафіксовані викиди диму і попелу на висоту не меншого 1,5 км. У радіусі 6 км. від гори розташовано 12 сіл.
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