В Індонезії через виверження вулкану евакуйовано кілька тисяч людей

З 3-кілометрової зони навколо гори Синабунг евакуйовано 3,7 тис чоловік. Для них створений спеціальний табір, де вони забезпечуються всім необхідним.

Повідомлень про жертви поки не поступало, передає ІТАР-ТАРС з посиланням на індонезійське агентство по стихійних лихах.

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Синабунг розташований всього в 60 км. від міста Медан. Вулкан ”прокинувся” в серпні 2010 року після майже 400 років затишшя. Тоді були зафіксовані викиди диму і попелу на висоту не меншого 1,5 км. У радіусі 6 км. від гори розташовано 12 сіл.