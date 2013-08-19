Прокинувся найвищий діючий вулкан у Євразії

На Камчатці активізувався найвищий діючий вулкан в Євразії Ключевська Сопка.

Як повідомляє «РосБалт», до цього гора "мовчала" майже рік.

"У кратері Ключевського вулкану реєструється інтенсивна термальна аномалія. Крізь хмарність видно стромболіантську діяльність у вершинному кратері - там кипить лава. Це кипіння супроводжується вибухами, які чутні на відстані до 25 км", - відзначають у філіалі Геофізичної служби Російської академії наук.

Сейсмічність сопки вища за фон - за добу зареєстровано понад 150 землетрусів, проте на сильне виверження учені поки не очікують.

Вулкану присвоєно жовтий код небезпеки, що свідчить про потенційну загрозу для авіації.

Ключевська сопка вважається найвищим діючим вулканом в Євразії. Зазвичай виверження цього вулкану відбуваються один раз на 5-6 років. Новий період активності, що спостерігається в даний час, розпочався в серпні 2009 року.