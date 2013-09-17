У Росії припинено діяльність банди, що підробляла документи для ісламістів

Поліція Росії припинила діяльність банди, що займається виготовленням і реалізацією підроблених документів для приїжджих до Росії іноземців, зокрема тих, що сповідують радикальний іслам, повідомляє у вівторок РИА Новости.

"Зловмисники забезпечували документами, що дозволяють безперешкодно знаходитися і пересуватися на території московського регіону, іноземних громадян, у тому числі представників радикальних ісламістських течії", - йдеться в повідомленні.

Поліції вдалося встановити організаторів, безпосередніх реалізаторів документів, а також місця виготовлення підробок. Активні учасники групи затримані. За місцями їх проживання, а також в офісах і місцях виготовлення підробленої продукції проведено десятки обшуків.

Порушено кілька кримінальних справ за статтею "шахрайство в особливо великому розмірі".