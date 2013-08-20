ЗМІ: Після експорту Росія може взятися за українських трудових мігрантів

Масове вислання українських гастарбайтерів з Росії може стати вагомим аргументом на користь відмови Києва від європейського вектора інтеграції, пише Независимая газета.

Так, за даними міграційних служб, до 3 мільйонів українців здійснюють в Росію по кілька поїздок на рік. Багато хто при цьому затримуються на два-три місяці і нелегально там працюють. Наприклад, Федеральною Міграційною Службою торік зафіксовано більше 10 мільйонів в'їздів до Росії громадян України. Їх зробили понад 3 мільйони осіб, тобто більшість з них в'їжджали на територію РФ по кілька разів.

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Також, за даними Національного банку України, в 2012 році трудові мігранти надіслали своїм сім'ям переказів на 6,5 мільярда доларів. При цьому лідером названа Росія, в якій українці заробили до 2,3 мільярда доларів.

Якщо в липні цього року, за даними ФМС, було виявлено менше 1,6 тисячі українців, які незаконно перебувають на території РФ, то за короткий термін цей показник може істотно зрости. Для цього потрібно всього лише змістити акценти масштабної кампанії, розгорнутої в країні проти нелегальних мігрантів, що стане новим важелем тиску на Україну, повідомляє видання.

Нагадаємо, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були заблоковані.

Пізніше, 18 серпня, радник Президента Російської Федерації Сергій Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але в разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом митне адміністрування може бути посилене.

Сьогодні, 20 серпня, Федеральна митна служба Росії повідомила Україну про повернення до штатного режиму розмитнення українських товарів.