В Ізраїлі звання «праведника народів світу» вперше дали арабові

Як передає Радіо Свобода, цієї честі посмертно вдостоївся Мухаммад Хельмі, який помер 1982 року, повідомив голова інституту Авнер Шалем.

Мухаммад Хельмі, народжений у Єгипті, був лікарем у Берліні і під час війни переховував єврейську жінку та забезпечував її родичів ліками.

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За понад півстоліття існування звання «праведника народів світу» його вже отримали кількадесят мусульман, але це були переважно албанці чи боснійці; осіб арабського походження серед них досі не було.

За даними Яд-Вашем, серед понад 24 тисяч "праведників" - 2 441 українець. Це четвертий за кількістю показник після Польщі, Голландії та Франції.