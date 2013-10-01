В Ізраїлі звання «праведника народів світу» вперше дали арабові

07:48, 01 жовтня 2013
Світ
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Ізраїльський Меморіальний інститут Голокосту «Яд-Вашем» ушанував першого араба як «праведника народів світу» – людину-неєврея, яка рятувала євреїв у часи Другої світової війни з ризиком для власного життя.

Алея праведників світу в Одесі

Як передає Радіо Свобода, цієї честі посмертно вдостоївся Мухаммад Хельмі, який помер 1982 року, повідомив голова інституту Авнер Шалем.

Мухаммад Хельмі, народжений у Єгипті, був лікарем у Берліні і під час війни переховував єврейську жінку та забезпечував її родичів ліками.

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За понад півстоліття існування звання «праведника народів світу» його вже отримали кількадесят мусульман, але це були переважно албанці чи боснійці; осіб арабського походження серед них досі не було.

За даними Яд-Вашем, серед понад 24 тисяч "праведників" - 2 441 українець. Це четвертий за кількістю показник після Польщі, Голландії та Франції.

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