Янукович вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

Президент України Віктор Янукович вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру.

Глава держави поклав квіти до пам’ятника у Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Президента. Читайте також: Світовий конгрес українців закликає визнати Голодомор в Україні геноцидом У церемонії також взяли участь представники громадськості, духовенства, прем’єр-міністр Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак, секретар РНБО Андрій Клюєв, голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк. Учасники церемонії вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

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