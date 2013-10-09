Алієв лідирує на виборах глави Азербайджану з 84,72% голосів
23:20, 09 жовтня 2013Світ
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв лідирує на виборах глави держави з 84,72% голосів за підсумками обробки даних з 72% виборчих дільниць, повідомив глава ЦВК країни Мазахир Панахов.
На другому місці - кандидат від опозиції Джаміль Гасанли з результатом 5,18%. Фото РИА Новости
"Алієв лідирує з великим відривом", - сказав голова ЦВК.
За його словами, на другому місці - кандидат від опозиції Джаміль Гасанли з результатом 5,18%. Решта вісім кандидатів набрали менше 2,5% кожен, повідомляє РІА Новости.
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Панахов також сказав, що "напевно, жодна нормальна людина, жодна структура не буде сумніватися в тому, що кандидат, набравши 84,72% голосів, переміг", але зазначив при цьому, що остаточні офіційні дані будуть оголошені, відповідно до закону, пізніше.
Глава ЦВК також повідомив, що деякі з кандидатів уже привітали Алієва з перемогою.
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