Алієв лідирує на виборах глави Азербайджану з 84,72% голосів

"Алієв лідирує з великим відривом", - сказав голова ЦВК.

За його словами, на другому місці - кандидат від опозиції Джаміль Гасанли з результатом 5,18%. Решта вісім кандидатів набрали менше 2,5% кожен, повідомляє РІА Новости.

На тему: В Азербайджані результати виборів "злили" до початку голосування

Панахов також сказав, що "напевно, жодна нормальна людина, жодна структура не буде сумніватися в тому, що кандидат, набравши 84,72% голосів, переміг", але зазначив при цьому, що остаточні офіційні дані будуть оголошені, відповідно до закону, пізніше.

Глава ЦВК також повідомив, що деякі з кандидатів уже привітали Алієва з перемогою.