Греції обіцяють новий рекорд з безробіття вже у жовтні

Однак багато хто сумнівається, що Греція зможе так скоро оговтатися від грандіозного бюджетного колапсу. Без того вкрай високий рівень безробіття в країні продовжує зростати. Прогнози на жовтень обіцяють новий рекорд: близько 28% населення залишиться без роботи, передає Russia Today.

Комерційний директор підприємства Вассіліс Камбас розповів кореспонденту RT, що завод є одним з найбільших і найсучасніших в Європі. За його словами, недавнє зниження прибутку - результат короткострокового падіння цін на нікель і підвищення вартості електроенергії. Підприємець вважає, що закриття заводу - не вихід, і виступає за приватизацію.

«Жоден уряд не знає нічого про бізнес - це загальновідомий факт», - заявляє Камбас. Він вважає, що передати підприємство у приватні руки потрібно грамотно - саме в тому вигляді, в якому завод є зараз.

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На уряд Греції чекає непростий вибір. Щоб виконати умови надання фінансової допомоги, висунуті МВФ, до кінця року йому доведеться скоротити 4000 робочих місць у державному секторі, а також зменшити зарплату ще 25 тисячам співробітників. Тим часом робітники «Ларко» об'єднали зусилля і передали свій власний план до МВФ, який, як вони вважають, помилково сумнівається в життєздатності заводу. Голова профспілки «Ларко» Андреас Каредзелос вважає, що зможе довести чиновникам Міжнародного валютного фонду, що підприємство приносить прибуток, і у нього є майбутнє.

Майбутнє цього заводу також визначить і положення навколишньої економіки. Адже в галузях, які обслуговують його і постачають необхідними ресурсами, зайняті ще близько 20 тисяч робітників. Якщо завод закрити, доведеться скоротити і ці робочі місця.