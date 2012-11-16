Держстат заявляє про зниження безробіття в Україні

Рівень безробіття в Україні в жовтні 2012 року знизився порівняно з вереснем на 0,1% – до 1,4%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, кількість безробітних становила 399,9 тис. чоловік. При цьому допомогу з безробіття одержують 288,4 тис. чоловік. Середній розмір допомоги становить 993 грн.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні становила 416,1 тис. чоловік, що становить 1,5% від загальної кількості громадян працездатного віку і на 0,4% менше показника з безробіття на початок року. З 1 січня 2013 року максимальна допомога з безробіття становитиме 4 прожиткових мінімуми і не буде прив`язана до середньої зарплати по регіону.