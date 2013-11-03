Сноуден написав "Маніфест правди"

Як повідомляється, американець, який організував витік інформації про діяльність спецслужб США, написав цей текст 1 листопада, перебуваючи в Росії, де він отримав тимчасовий притулок, і передав його через "зашифровані канали" до редакції журналу, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Сноуден знову написав про свавілля з боку розвідувальних служб. "Такі програми/електронного стеження/ є загрозою не тільки для приватного життя, вони загрожують свободі слова і відкритого суспільства" , - йдеться в маніфесті.

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За його словами, суспільство має подбати про те, щоб наявні або прийняті в майбутньому закони "обмежували стеження і захищали людські права". Саме в цьому, вважає Сноуден, полягає "обов'язок суспільства, продиктований почуттям моралі". На його думку, суспільство може усвідомити цю проблему і взяти ситуацію під свій контроль лише в тому разі, якщо будуть ініційовані "відкриті і безкомпромісні дебати".

Екс-співробітник АНБ і ЦРУ пише про те, що уряди країн, замішаних у цьому скандалі, спочатку намагалися в корені припинити ці дискусії, "залякували журналістів". Він вважає, що "громадськість була не в змозі зрозуміти користь", яку можна було б отримати з цих викриттів і поклалася на політиків. "Тепер ми знаємо, що це було помилкою, такі дії не слугують інтересам суспільства. Дебати, які вони тоді намагалися припинити, тепер ведуть у всьому світі", - пише Сноуден.

"Той, хто говорить правду, не скоює злочин", - звернувся зі сторінок "Шпігеля" до читачів викривач діяльності спецслужб США.