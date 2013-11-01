У США визнали надмірними масштаби власного шпигунства

Держсекретар США Джон Керрі вперше офіційно визнав, що масштаби програми шпигунства США були надмірними. Відповідні заяви він зробив 31 жовтня, передає Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

«Так, в деяких випадках вона (програма стеження - прим. Авт.) зайшла занадто далеко», - сказав він. У той же час Керрі запевнив, що шпигунство було необхідним, та «невинні люди» в результаті цього процесу не постраждали. Також держсекретар США заявив, що спецслужби США більше не будуть здійснювати стеження, яке так обурило близьких союзників країни, зокрема, Німеччину.

Тим часом у Конгресу США почали підготовку законопроекту, що обмежує повноваження Агентства національної безпеки, яке опинилося в центрі скандалу з прослуховуванням. Як зазначає CNN, зміни будуть носити вкрай обмежений характер і в основному будуть стосуватися дій спецслужби по відношенню до американських громадян, а не до іноземців. Законопроект був схвалений комітетом Сенату з розвідки.

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Різні країни продовжують вимагати від США пояснень з приводу програми стеження. Так, Китай закликав Вашингтон вивезти агентів спецслужб зі своєї території. Цьому передувала чергова публікація матеріалів про діяльність АНБ. З'ясувалося, що найбільше шпигунських центрів США у Східній Азії було зосереджено на території Китаю. Вони були організовані на базі посольств, зокрема, в Пекіні.

Про стеженні американських спецслужб за громадянами різних держав стало відомо завдяки матеріалами, переданими пресі колишнім співробітником ЦРУ і АНБ Едвардом Сноуденом. Публікації скопійованих ним документів тривають з початку літа 2013 року. Сам Сноуден втік із США і отримав тимчасовий притулок у Росії.