Сноуден обдурив два десятка своїх колег, щоб отримати інформацію - США

Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден зміг завантажити з комп'ютерної системи Агентства національної безпеки / АНБ / США секретні дані, до яких він не мав допуску, використавши паролі своїх колег, які працювали базі АНБ США на Гаваях. Про це сьогодні повідомило агентство Рейтер.

За його інформацією, Сноуден зміг переконати від 20 до 25 співробітників бази АНБ повідомити йому свої паролі для входу в електронну систему відомства. Таким чином, він зміг завантажити матеріали, які не міг отримати, так як не мав відповідного рівня допуску до секретних даних, повідомляє ІТАР-ТАСС.

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Сноуден запевняв колег, що паролі потрібні йому для того, щоб виконати свою роботу системного адміністратора. Він був співробітником фірми "Буз Аллен Хемілтон", що працювала за контрактом з АНБ. Раніше Сноуден був співробітником ЦРУ, проте звільнився і перейшов на роботу в приватну компанію, пов'язану зі спецслужбами.

За даними Рейтер, співробітники електронної розвідки, які передали паролі Сноудену, були встановлені і відсторонені від займаних посад. При цьому джерела не повідомили, чи були ці співробітники звільнені або покарані.

Сноуден, який отримав тимчасовий притулок у Росії, працював в регіональному центрі АНБ на Гаваях навесні 2012 року протягом приблизно одного місяця. За цей час він зібрав велику кількість інформації про американські секретні програми в галузі електронного шпигунства, публікація яких викликала міжнародний скандал і призвела до погіршення відносин США з іншими країнами, в тому числі найближчими американськими союзниками в Європі. Настільки великих "витоків" секретів АНБ не було за всю історію цього відомства, існуючого з 1952 року.

Американським слідчим вдалося, в цілому, встановити, до яких матеріалами отримав доступ Сноуден. Вони не можуть сказати, які саме дані він скачав з системи, так як йому вдалося приховати електронні сліди своєї діяльності, проте спецслужби вважають, що йому вдалося завантажити десятки тисяч секретних документів АНБ.