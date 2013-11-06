Генпрокурор США вважає, що Сноуден не заслуговує поблажливості влади

Про це заявив генеральний прокурор США Ерік Холдер у інтерв`ю телеканалу CNN, повідомляє РІА «Новости».

Холдер наголосив, що не підтримує заклики прихильників Сноудена до американської влади проявити поблажливість до його викриття діяльності американських спецслужб. За його словами, механізми, які використовував Сноуден для обнародування секретних даних, ”не заслуговують поблажливості”.

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”Я вважаю, що він, безумовно, порушив закон і завдав шкоди країні, в любові до якої він освідчується”, - сказав прокурор.

Холдер вважає, що Сноудену слід було скористатися іншими каналами для того, щоб повідомити про свої підозри щодо діяльності американських спецслужб. Наприклад, він би міг подати позов до суду, заявив Холдер. Незважаючи на те, що генеральний прокурор заявляє про необхідність покарати Сноудена, він разом з тим вважає, що обнародувана ним інформація дала поштовх важливій дискусії в американському суспільстві про те, як одночасно гарантувати недоторканність приватного життя і безпеку американців.

Раніше схожу точку зору висловив голова комітету Сенату США з розвідки Дайенн Файнстайн. Вона вважає, що Сноуден упустив можливість звернутися до Конгресу з приводу роботи Агентства національної безпеки, передавши секретні документи для публікації в ЗМІ.

Сноуден в 2013 році поширив інформацію про програми стеження американських спецслужб, в США його обвинувачують у незаконному розголошенні секретних відомостей. Він прибув до Росії в червні транзитом із Гонконгу, але затримався в московському аеропорту ”Шереметьєво”. 1 серпня Сноудену було надано притулок у Росії строком на рік, а з листопада він одержав роботу з підтримки великого російського сайту.