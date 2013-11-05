Німці просять Меркель надати Сноудену притулок

В одному з найбільших щотижневих новинних журналів Німеччини Сноуден опублікував текст під назвою «Маніфест за правду». Він підкреслює, що викривач не повинен відповідати за те, що роблять політики. Говорячи про тих людей, чиї дії він зрадив гласності, Сноуден зазначив, що вони намагаються тепер очорнити його і журналістів, які допомагали йому.

Вашингтон як і раніше заявляє, що докладе всіх зусиль для того, щоб Сноуден постав перед судом у США, повідомляє RT.

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«Маніфест за правду» - одна з багатьох статей, опублікованих в «Шпігелі» в останні дні - про становище Едварда Сноудена, а також про зростаючу підтримку Сноудена в Німеччині. Понад п'ятдесят відомих людей написали статті із закликом, щоб Сноудену дозволили приїхати до Німеччини і отримати притулок.

Зараз у Сноудена є тимчасовий дозвіл на перебування в Росії до кінця липня 2014 року. Навряд чи канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримає ініціативу про приїзд Сноудена до Берліна. Її Християнсько-демократичний союз і його найбільш вірогідні партнери по коаліції з Соціал-демократичної партії заявили, що не в захваті від цієї ідеї.

Однак, в журналі наведено слова високопоставлених осіб: «Едвард Сноуден надав людям західного світу величезну послугу, і ми тепер повинні йому допомогти». Так що німці хочуть, щоб Сноуден приїхав до Німеччини і отримав все, що ця країна може йому запропонувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецслужби США могли прослуховувати мобільний телефон Ангели Меркель. Скандал розгорівся з подачі журналістів, які працювали з отриманими від Сноудена даними і звернулися в уряд Німеччини за поясненнями. Ряд німецьких політиків, у тому числі глава німецького Мін'юсту Сабіне Лойтхойссер-Шнарренбергер, висловили думку, що прокуратура може залучити екс-співробітника ЦРУ свідком у справі про прослуховування канцлера.