ЄС виділить додатково 10 млн євро потерпілим від тайфуну Філіппінам

Про це йдеться у прес-релізі Єврокомісії (ЄК).

"Окрім гуманітарної допомоги, ЄС вже готує ресурси для відновлення і реконструкції, щоб гарантувати плавний перехід від врегулювання кризи до нормалізації життя людей. Ми б не хотіли, щоб був пропуск між екстреною допомогою і розрахованими на більш довгострокову перспективу діями", - зазначається у прес-релізі.

Читайте також: ООН почала збір коштів для потерпілих від тайфуну на Філіппінах

Очікується, що обсяг гуманітарної допомоги ЄС буде згодом значно збільшений. Команда з 6-8 експертів ЄК має виїхати на Філіппіни найближчим часом для координації рятувальних операцій, передає РІА «Новости».

Тайфун "Йоланда" (за міжнародною класифікацією "Хайянь") обрушився на Філіппіни наприкінці минулого тижня. Його жертвами стали, за попередніми даними місцевої влади, майже 1,8 тисячі осіб. За даними національного управління цивільної оборони Філіппін, від супертайфуну постраждали 6,94 мільйона філіппінців, понад 580 тисяч залишилися просто неба.