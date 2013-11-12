ООН виділила $25 млн на допомогу постраждалим від тайфуну на Філіппінах

"ООН сьогодні оголосила про термінове виділення 25 мільйонів доларів на фінансування зусиль з надання критично важливої ​​допомоги", - сказав Пан Гі Мун, виступаючи на Генасамблеї ООН, повідомляє РІА Новости.

У вівторок на Філіппіни вилітає його заступник з гуманітарних питань Валері Амос, щоб на місці приступити до надання допомоги нужденним, повідомив генсек.

На тему: ЗМІ: Тайфун ”Хайян” став найруйнівнішим за останні 100 років

За даними Пан Гі Муна, тайфун "Йоланда" торкнувся майже 10 мільйонів жителів Філіппін.

8 листопада на центральну частину Філіппін обрушився тайфун "Йоланда" (за міжнародною класифікацією "Хайянь"). МОЗ Філіппін повідомив раніше, що стихія забрала життя 1,5 тисячі людей, здебільшого - в провінціях Лейте, Самар і Східний Самар.

Про жертви в інших провінціях інформації поки не надходило. У ряді районів місцева влада заявляє про велику кількість загиблих, але точних оцінок поки що немає, оскільки стихія сильно пошкодила лінії комунікації. Президент Філіппін Бенігно Акіно оголосив про введення стану "національного лиха".