Розвідка США фінансувала британські спецслужби, перерахувавши за 3 роки $160 мільйонів

Колишній співробітник Центру урядового зв'язку Девід Орманді підтвердив, що співпраця з американськими колегами завжди була дуже щільною. «У нас є мізки, у них - гроші. Це поєднання дуже добре працювало», - розповів він в інтерв'ю BBC radio, передає Russia Today.

Колишній військовий аналітик розвідки Ерік Денес розповів, що в Центрі урядового зв'язку Великобританії працюють 5,5 тис. осіб, що приблизно в десять разів менше, ніж в АНБ, і в два рази більше, ніж в аналогічній французькій службі. При цьому британська розвідка отримує втричі більше грошей, ніж Франція, але ця сума «істотно занижена США», передає слова француза AFP.

Раніше завдяки Едварду Сноудену стало відомо, що Центр урядового зв'язку Великобританії бере участь у глобальному проекті стеження Tempora, одним із завдань якого є контроль всього трафіку в інтернеті. Загальна сума фінансування проекту близько $ 1,6 млрд.

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З матеріалів викривача громадськість також дізналася, що у Великобританії був пост прослушки на даху їхнього посольства в Берліні. А крім того, служба розвідки Сполученого Королівства мала доступ більш ніж до 200 оптоволоконних кабелів, включаючи трансатлантичні.

Ерік Денес також розповів, що американські та британські спецслужби поділили між собою завдання і зони охоплення стеження. Після того як дані потрапляють до їхніх рук, вони просто ними обмінюються.

Наприклад, аналітик розповів, що під час зустрічі G20 у Великобританії в 2009 році США стежили за російським президентом Дмитром Медведєвим, в той час як Центр урядового зв'язку прослуховував представників Туреччини та Південної Африки. А в іншому, за словами Денеса, «американці займаються перехопленням інформації, яка проходить через широкосмуговий інтернет і супутники, а британці - наземної прослуховуванням і моніторингом комп'ютерних даних».