ЗМІ: У Римі - центр шпигунства АНБ

Про це пише Іnopressa.ru з посиланням на статтю в газеті La Repubblica.

"З кожною новою деталлю в рамках скандалу datagate, з'являється все більше питань, посилюється підозра і наростає обурення з приводу того, що американці продовжують замовчувати факти, пов'язані з електронним шпигунством АНБ, захищаючи ганебні секрети, - йдеться в статті. - Останні викриття надійшли з Німеччини, де, як з'ясувалося, з 2002 року, іншими словами, 11 років, АНБ займалося моніторингом телефонних переговорів, а значить і життя Ангели Меркель. Відлежувалися також засоби зв'язку міністерств, штаб-квартир політичних партій і агентств всього урядового кварталу Берліна. Операція носила кодову назву "Мета", був спеціальний підрозділ S2C32 АНБ, який займався моніторингом, його співробітники мали дипломатичну акредитацію в посольстві США в Берліні. У цій брудній і таємної роботі вони співпрацювали з французами".

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У 2010 році американці мали близько 80 шпигунських центрів по всьому світу, з них 19 - у Європі: два в Німеччині і по одному у всіх великих столицях, Парижі, Мадриді, Празі, Женеві і, природно, у Римі, продовжує видання.

І це не секрет. Кваліфіковані джерела в національній системі безпеки і прем'єр-міністр Італії називають присутність людей з АНБ "банальністю", правда, ті ж джерела не приховують знервованості з приводу питання: хто дійсно може гарантувати, що люди з АНБ не здійснюють в Італії таємної діяльності, як їх колеги в берлінському посольстві?

Одне з джерел в уряді Італії каже: "Ми можемо з упевненістю говорити лише про те, що наші служби не брали участі в електронній шпигунської діяльності АНБ на нашій території. Крім того, американці дали нам слово, що в Італії не здійснювалися операції відносно урядових чиновників або державних структур".