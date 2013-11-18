Уряд Мальти переглянув закон про продаж свого громадянства за ? 650 тисяч

Через протести опозиції і простих громадян у зв'язку з прийняттям закону, за яким острівна держава може продавати своє громадянство за € 650 тис., уряд Мальти відкликав один з елементів своєї ініціативи. Йдеться про умови анонімності, які спочатку гарантувалися покупцям європейського паспорта, пише Russia Today.

Напередодні ввечері уряд виступив із заявою, що імена людей, котрі купили громадянство Мальти, будуть публікуватися у відкритих джерелах. На думку противників нового закону, без цієї поправки країна ризикує привернути злочинців і навіть терористів.

В уряді на цей рахунок інша думка: збереження імен покупців в таємниці принесло б країні більше грошей. Однак уряду довелося прислухатися до народу і відкликати положення про анонімність.

Інша умова, за яким Євросоюз не буде питати у потенційних громадян, звідки взялася потрібна сума, залишається в силі, зазначає видання.

Опозиційна до уряду Націоналістична партія Мальти пообіцяла скасувати закон, який набув чинності минулого тижня, а також анулювати вже продані паспорти, якщо партія повернеться до влади. Представники опозиції також збираються подати клопотання про проведення референдуму, в результаті якого прийнятий закон може бути переглянуто і навіть скасовано.