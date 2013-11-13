Мальта хоче продавати громадянство в ЄС за 650 тисяч євро

Парламент Мальти у вівторок, 12 листопада, схвалив законопроект про продаж громадянства цієї країни іноземцям за 650 тисяч євро, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

За таку суму Мальта - член Євросоюзу і учасниця Шенгенської угоди - планує продавати своє громадянство жителям країн, що не входять в ЄС.

За словами прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату (Joseph Muscat), нововведення дозволить не тільки поповнити бюджет країни, а й залучити потенційних інвесторів в економіку острова. За розрахунками Мускату, у перший рік дії нова схема отримання громадянства принесе до бюджету острова близько 30 мільйонів євро (передбачається, що громадянство придбають близько 45 чоловік). У майбутньому, як очікується, громадянство Мальти купуватимуть від 200 до 300 осіб щорічно.

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Тих, хто подав заявку на покупку громадянства влади Мальти, обіцяють ретельно перевіряти, в тому числі і на можливі зв'язки зі злочинним світом. У разі виявлення будь-яких порушень, в наданні громадянства шукача буде відмовлено.

Різко проти законопроекту про продаж громадянства виступила опозиційна Націоналістична партія, що вказувала на те, що нова схема не прив'язана ні до інвестицій в економіку Мальти, ні до купівлі нерухомості на острові. На думку опозиції, продаж громадянства у кінцевому підсумку призведе до того, що Мальта опиниться в компанії країн - офшорних зон Карибського басейну. Націоналістична партія пообіцяла організувати національний референдум з питання про продаж громадянства.

Населення острівної держави Мальта становить близько 450 тисяч осіб, що проживають на площі в 316 квадратних кілометров. З 2004 року Мальта є членом Євросоюзу, а з 2008 року - єврозони.