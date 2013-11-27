Парламент Чехії отримав наймолодшого в історії спікера - ЗМІ

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Чеське інформагентство ЧТК, Гамачек став наймолодшим спікером парламенту за всю історію Чехії.

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”Під час таємного голосування Ян Гамачек отримав 195 голосів із 198, які брали участь у голосуванні”, - повідомив голова парламентської комісії з підрахунку голосів Мартін Коловратнік.

У Чехії 25-26 жовтня відбулись дострокові парламентські вибори. У Палату депутатів пройшли представники семи політичних партій. За підсумками виборів Чеська соціал-демократична партія ( ЧСДП) отримала 50 мандатів, нова партія ANO 2011 (”Акція незадоволених громадян”) Андрія Бабіша - 47 мандатів, Комуністична партія Чехії і Моравії (КПЧМ) - 33, права партія ТОР 09 - 26, колишня правляча Громадянська демократична партія (ГДП) - 16, по 14 мандатів отримали ”Світанок прямої демократії” сенатора Томіо Окамури і партія християнських демократів. Всього в Палаті депутатів засідають 200 народних обранців.