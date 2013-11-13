Президент Чехії дасть повноваження на формування нового уряду соціал-демократам - ЗМІ

Про це сьогодні після переговорів з главою держави в його заміській резиденції в замку Лани повідомив представникам чеських ЗМІ сам Богуслав Соботка.

За словами лідера ЧСДП, ”президент повідомив”, що він має намір дати йому на їхній ”наступній зустрічі повноваження”, щоб той ”вів переговори про формування майбутнього уряду”, повідомляє ІТАР-ТАРС.

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”Я радий, що ми з паном президентом погодилися, що, якщо переговори про формування коаліційного уряду відбуватимуться результативно, існує реальний шанс, що Чеська республіка може отримати новий уряд ще до кінця цього року”,- додав також лідер ЧСДП.

У даний час ЧСДП проводить переговори про можливе створення урядової коаліції з рухом ”AНО” (”Так”) і з блоком Християнсько-демократична унія - Чехословацька народна партія (ХДУ - ЧНП). На минулих 25 і 26 жовтня позачергових виборах до парламенту ЧСДП отримала більшість голосів, рух ”АНО” вийшов на друге місце, а ХДС - ЧНП замкнув список з 7 партій, що пройшли до парламенту.