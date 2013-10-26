У Чехії другий день виборів: лідирує опозиція

У Чеській Республіці проходить другий день позачергових парламентських виборів.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, згідно з опитуваннями, лідером на виборах вважається опозиційна соціал-демократична партія.

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Але експерти вважають, що вона не зможе виграти необхідної більшості місць у парламенті і країну знов очкує період парламентської нестабільності.

Як повідомлялося, в серпні в Чехії розгорівся корупційний скандал, в результаті якого прем'єр-міністр країни Петр Нечас пішов у відставку, парламент було розпущено, а Президент Мілош Земан призначив проведення дострокових виборів на 25-26 жовтня.