Поліція виставила пости біля лікарні, де помер Калашников
Співробітники республіканського клініко-діагностичного центру Удмуртії, в реанімації якого напередодні помер знаменитий конструктор Михайло Калашников, попросили виставити поліцейські пости навколо будівлі, що й було зроблено.
Про це повідомила РІА Новости заступник голови прес-служби регіонального МВС Олена Кузнецова.
"Надійшло звернення від працівників медичної установи, щоб зберегти спокій хворих і не порушувати громадський порядок були виставлені пости поліції", - сказала Кузнєцова. Вона зазначила, що ніяких інцидентів біля будівлі не було.
На тему: Помер творець АК Михайло Калашніков
Легендарний конструктор стрілецької зброї Михайло Калашніков потрапив до реанімації республіканського клініко-діагностичного центру Удмуртії 17 листопада.
На початку грудня МОЗ республіки повідомляв, що конструктор проходить лікувально-діагностичні та реабілітаційні заходи, його стан стабільний, а 16 грудня о відомстві розповіли, що Калашников перебуває у важкому стані.
У понеділок, 23 грудня, Калашников помер на 95-му році життя.