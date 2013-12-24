Поліція виставила пости біля лікарні, де помер Калашников

Про це повідомила РІА Новости заступник голови прес-служби регіонального МВС Олена Кузнецова.

"Надійшло звернення від працівників медичної установи, щоб зберегти спокій хворих і не порушувати громадський порядок були виставлені пости поліції", - сказала Кузнєцова. Вона зазначила, що ніяких інцидентів біля будівлі не було.

На тему: Помер творець АК Михайло Калашніков

Легендарний конструктор стрілецької зброї Михайло Калашніков потрапив до реанімації республіканського клініко-діагностичного центру Удмуртії 17 листопада.

На початку грудня МОЗ республіки повідомляв, що конструктор проходить лікувально-діагностичні та реабілітаційні заходи, його стан стабільний, а 16 грудня о відомстві розповіли, що Калашников перебуває у важкому стані.

У понеділок, 23 грудня, Калашников помер на 95-му році життя.